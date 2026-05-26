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NIDI, PRIMARIE E MEDIE

Edilizia scolastica a Rimini, interventi di manutenzione in diverse strutture

In foto: scuola bertola
scuola bertola
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Redazione
   
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Tinteggiature, cura e riqualificazione delle parti esterne, lavori su facciate, cortili e ingressi, oltre a piccoli ripristini necessari al buon funzionamento degli edifici scolastici. Sono 18 gli interventi programmati - tra luglio ed agosto - dal Comune di Rimini su nidi, scuole dell’infanzia, primarie e medie nell’ambito della programmazione 2026 dedicata alla manutenzione diffusa del patrimonio scolastico.
 
A questi interventi si affianca, nell’ambito delle attività estive di edilizia scolastica, anche la fase conclusiva dei lavori dei tre nuovi nidi PNRR, strutture che apriranno entro l’anno educativo 2026/2027 e che rappresentano un passaggio decisivo nel potenziamento dell’offerta 0–3 anni, per un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro.
 
Nello specifico gli interventi riguarderanno tinteggiature, riqualificazione spazi esterni e giardini, ammodernamento delle strutture, attività di manutenzione ordinaria e qualità degli ambienti educativi. Saranno coinvolti nidi e scuole dell’infanzia (12 strutture), scuole primarie (4 strutture) e scuole medie (2 strutture).
 
Nidi e scuole dell’infanzia – 12 strutture
  • Capriola/Scarabocchio
  • Delfino
  • Grillo Parlante
  • Quadrifoglio
  • Cappellini
  • Isola Blu
  • Coccinella
  • Cucciolo
  • De Amicis
  • Girotondo
  • Decio Raggi
  • Aquilone
Scuole primarie – 4 strutture
  • Decio Raggi
  • Casti
  • Fellini
  • Casadei
Scuole medie – 2 strutture
  • Bertola
  • Borgese
 
«La cura delle nostre scuole – è il commento della vicesindaca Chiara Bellini e di Mattia Morolli, assessore all’edilizia scolastica - passa da interventi costanti e programmati, che migliorano la qualità degli ambienti educativi e garantiscono spazi accoglienti e funzionali per bambine, bambini, insegnanti e personale. La manutenzione diffusa del patrimonio scolastico è un impegno che portiamo avanti con continuità, ascoltando i bisogni delle famiglie e lavorando in sinergia con i dirigenti. Anche questi interventi rientrano in una visione più ampia di attenzione alla sicurezza, al benessere e all’inclusione, affinché ogni plesso sia sempre più adeguato alle esigenze della comunità scolastica riminese.»
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