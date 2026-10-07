Raccolta rifiuti Corso F.lli Cervi. Sospeso porta a porta, arrivano cassonetti

La raccolta rifiuti è stata una delle questioni urgenti poste dai commercianti e dai residenti di Corso F.lli Cervi a Riccione. Una preoccupazione che hanno espresso durante il sopralluogo al cantiere fatto nella giornata di martedì dalla sindaca Angelini e dall'assessore (vedi notizia). Una volta compresa la difficoltà gli amministratori hanno promesso che se ne sarebbero fatti carico e oggi arriva la decisione: il servizio di raccolta porta a porta verrà momentaneamente sospeso lungo il tratto inaccessibile per fare spazio a nuove postazioni di cassonetti.



Data l’inaccessibilità dell’area in una prima fase saranno allestite due stazioni complete per la raccolta differenziata dei rifiuti, posizionate in piazza Parri e nel vicolo tra viale Lazio e corso Fratelli Cervi adiacente alla Pizzeria Flash. Sui contenitori verranno applicati appositi cartelli informativi per specificare che l’utilizzo è riservato esclusivamente alle utenze che ricadono nella zona del cantiere. Si raccomanda ai residenti il corretto conferimento dei materiali nel rispetto delle modalità della differenziata, ricordando che è vietato abbandonare all’esterno dei contenitori sacchi, rifiuti ingombranti o materiale non conforme. Inoltre, i bidoni personali attualmente in possesso delle famiglie non dovranno essere esposti né utilizzati per tutta la durata di questa fase.



L’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti evolverà parallelamente all’avanzamento del cantiere. Quando l’intervento interesserà il successivo secondo tratto di corso Fratelli Cervi, compreso tra viale Diaz e viale Ruffini, l’amministrazione ha individuato in viale Lazio, antistante piazza Matteotti, un terzo punto di raccolta. Per garantire decoro e prevenire utilizzi impropri da parte di utenti non autorizzati, la nuova isola ecologica verrà opportunamente schermata e regolamentata.