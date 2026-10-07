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in viale vespucci

La fuga dopo il furto bloccata da due agenti fuori servizio della Polizia

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Redazione
   
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E' stata la prontezza di due agenti dalla Polizia di Stato, in quel momento libere dal servizio, ad evitare il furto in un'attività di viale Vespucci a Marina Cento di Rimini. Le due poliziotte, una in servizio alla questura di Rimini l'altra al commissariato di Cesena, si trovavano vicino al negozio e hanno notato un uomo che, uscendo, si dava ad una precipitosa fuga. Si sono messe all'inseguimento e, una volta raggiunto, con non poca difficoltà hanno cercato di fermarlo. Lui, un 38enne italiano, ha opposto una strenua resistenza e, per immobilizzarlo, è stato determinante anche il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Nel tentativo di divincolarsi l'uomo ha anche colpito, ferendolo, uno degli operatori. Con sé aveva la merce rubata, per un valore di circa 200 euro. E' stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio per direttissima. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita.

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