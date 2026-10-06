Partito il cantiere su Corso F.lli Cervi. Prime criticità per i negozianti

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E’ partito ieri, lunedì 5 ottobre, il cantiere per la riqualificazione di corso Fratelli Cervi a Riccione, nel tratto tra viale Sciesa e viale Ruffini e piazza Matteotti.

Una volta finiti i lavori il viale si presenterà con arredi più essenziali, alberi di aranci e, forse vele ombreggianti. Si procederà in due stralci. Nel primo, in concomitanza ad interventi più impattanti, per le prime due settimane il traffico è stato completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per ciocopaese, nel fine settimana tra il 16 e il 18 ottobre, e poi durante tutte le festività natalizie. Dopo la ripresa a gennaio l'obiettivo è finire entro febbraio. Durante il sopralluogo la sindaca ha ribadito che non ci sarà la ztl anche se l'intento, per come sarà strutturato il viale, è quello che le persone lo fruiscano per arrivare alle attività economiche, disincentivandone l'uso come attraversamento della città. I parcheggi passeranno dagli attuale 27 a 16.

Tra gli elementi architettonici ci sono le vele in pvc, per un costo di circa 400mila euro già a capitolo di spesa, su un totale di investimento di 1,1 milioni (in parte finanziato dal progetto hun regionali). Saranno montate per fare ombra durante l’estate, ma c’è un però visto che gli ancoraggi sono sulle pareti delle abitazioni che si affacciano al viale e quindi sarà necessario trovare un accordo con i privati, proprietari delle case.

“L’avvio di questo cantiere rappresenta l’inizio concreto di un percorso che restituisce valore e bellezza al cuore della nostra comunità”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “I lavori cominciati ieri rispettano gli impegni presi e la pianificazione condivisa. Vogliamo che corso Fratelli Cervi torni a essere un punto di incontro vivo e accogliente, un simbolo d’identità che si rinnova nel rispetto della propria storia”.

Sull’importanza dell’opera interviene l’assessore alla Rigenerazione urbana e Ambiente Christian Andruccioli: “L’inserimento del nuovo verde e le soluzioni per l’ombreggiamento risponderanno in maniera efficace alle esigenze di adattamento climatico e di fruibilità degli spazi urbani, offrendo un’area rinnovata, sostenibile e di elevata qualità architettonica per residenti e visitatori”.

A 24 ore dall'avvio del cantiere i commercianti dell'area interessata lamentano alcuni disagi: la mancata raccolta dei rifiuti e la necessità di avere stalli di carico e scarico delle merci per approvvigionare le attività. Sindaca e assessore hanno rassicurato che si attiveranno per le problematiche.