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bando di gara entro il mese

Prosegue iter alloggi nell'area ex questura. Obiettivo: inizio lavori a maggio

In foto: un rendering degli alloggi Erp in via Bassi
un rendering degli alloggi Erp in via Bassi
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Redazione
   
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Prosegue l'iter per la realizzazione degli alloggi pubblici nell'area dell'ex questura di Rimini. La Giunta comunale ha approvato ieri lo schema di Accordo di Programma che verrà sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale, nel quadrante compreso tra via Lagomaggio, via Mario Damerini e via Arnaldo da Brescia. L'Accordo definisce impegni, risorse, tempi e modalità di attuazione dell'opera e la sua sottoscrizione è un passaggio necessario anche per l'erogazione del finanziamento.

Il cronoprogramma, al momento, prevede la pubblicazione del bando di gara entro questo mese, l'aggiudicazione entro gennaio 2027 e l'avvio dei lavori entro maggio 2027. La fine dei lavori è fissata per la fine di agosto 2029. Il Comune sarà il beneficiario del finanziamento, ACER Rimini seguirà progettazione e funzioni di stazione appaltante, mentre la Regione erogherà le risorse e monitorerà tempi e obiettivi.

Si tratta di due fabbricati, ventiquattro alloggi saranno di edilizia residenziale pubblica, destinati alla locazione a canone sociale, mentre gli altri dodici saranno in locazione permanente, o comunque per oltre vent'anni, a canone agevolato, e assegnati a nuclei individuati con procedure pubbliche. Spazio anche a una sala polivalente per attività sociali. La candidatura di Rimini al PIERS risale al 2020 e la proposta è stata ammessa a un finanziamento regionale-statale di oltre 5 milioni e 295 euro. Il quadro economico complessivo ammonta a oltre 11 milioni e 318 euro ( di cui 5.295.116,84 provengono da risorse statali e 6.005.463,18 da risorse locali, una quota superiore al minimo del 20% richiesto dal programma. Altri 18.300 euro, a carico del Comune, sono destinati al percorso partecipativo per la rigenerazione abitativa, pensato per raccogliere dalla comunità indicazioni sulla progettazione degli alloggi, sul benessere abitativo e sui servizi di quartiere.

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