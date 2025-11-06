Questa sera su IcaroTV la presentazione del progetto IcaroTeche

Questa sera, giovedì 6 novembre, dalle 21.10 su IcaroTV proporrà la serata di presentazione del progetto IcaroTeche, l'iniziativa del Gruppo Icaro per la tutela della memoria collettiva della Romagna. La serata, che si è svolta all'hotel Imperiale di Rimini, ha proposto oltre alla presentazione delle modalità e delle finalità del progetto, anche una selezione di immagini dell'archivio digitale di IcaroTeche e una performance degli attori Francesca Airaudo e Francesco Gabellini.

Gabellini e Airaudo