alle 21.10 sul canale 18
Questa sera su IcaroTV la presentazione del progetto IcaroTeche
In foto: Cristina Gambini, coordinatrice del progetto, e SImona Mulazzani
di Redazione
1 min
Gio 6 Nov 2025 13:12 ~ ultimo agg. 15:01
Questa sera, giovedì 6 novembre, dalle 21.10 su IcaroTV proporrà la serata di presentazione del progetto IcaroTeche, l'iniziativa del Gruppo Icaro per la tutela della memoria collettiva della Romagna. La serata, che si è svolta all'hotel Imperiale di Rimini, ha proposto oltre alla presentazione delle modalità e delle finalità del progetto, anche una selezione di immagini dell'archivio digitale di IcaroTeche e una performance degli attori Francesca Airaudo e Francesco Gabellini.
Gabellini e Airaudo
