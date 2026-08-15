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promossa da Polizia di Stato

'Questa sera guido io'. A Riccione la campagna per la guida responsabile

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Redazione
   
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Si è svolta a Riccione in occasione del fine settimana di Ferragosto l'iniziativa della Polizia di Stato “Questa sera guido io”, per sensibilizzare alla guida responsabile. Attraverso dei controlli effettuati sugli automobilisti durante la notte, i guidatori negativi agli accertamenti hanno potuto avere ingressi gratuiti alle discoteche e drink analcolici. La campagna è promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione Ania, Silb Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), Sib Fipe (Sindacato italiano balneari) e FederBalneari Italia, che interesserà tutto il territorio nazionale, portando il messaggio della sicurezza nei luoghi simbolo dell’estate italiana.

https://www.icaroplay.it/programmi/questa-sera-guido-io-a-riccione-la-campagna-della-polizia-per-la-guida-responsabile/
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