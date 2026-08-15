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Manutenzione straordinaria

Centro Operativo Comunale: a Santarcangelo lavori da 80mila euro

In foto: il Centro Operativo Comunale di Santarcangelo
il Centro Operativo Comunale di Santarcangelo
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Redazione
   
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Con l’approvazione del progetto esecutivo, la Giunta di Santarcangelo ha dato il via libera all’intervento di manutenzione straordinaria dell’area esterna del Centro Operativo Comunale di via Scalone. Costo 80mila euro, finanziati per metà dall’Amministrazione e metà dalla Regione Emilia-Romagna. Nel dettaglio, i lavori riguardano il rifacimento del piazzale che attualmente ha una pavimentazione in stabilizzato e risulta priva di scoli per la raccolta delle acque, condizioni che non consentono un passaggio agevole ai mezzi di servizio. Il progetto prevede dunque il rifacimento il completamento del piazzale esterno dell'area COC, con una nuova risagomatura delle pendenze, realizzazione dove necessario di cordoli di delimitazione con aree verdi e una nuova asfaltatura del piazzale ad oggi pavimentato in misto granulare stabilizzato; per un miglior convogliamento delle acque meteoriche sarà anche realizzata una linea fognaria completa di caditoie e griglie di raccolta. 

Abbiamo scelto di fare un investimento consistente sul Centro Operativo Comunale con l’obbiettivo di rendere più sicura e fruibile la sede della Protezione civile, che non è solo la sede di Santarcangelo ma punto di riferimento per tutta l’Unione di Comuni, e spazio operativo fondamentale e strategico in caso di emergenze come alluvioni o altri eventi metereologici importanti”, dichiara la vice sindaca e assessora Michela Mussoni.

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