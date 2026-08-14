Santarcangelo, furto in un ristorante. Sottratti mance, fondo cassa e due iPad

Furto nella notte al ristorante Il Brigante, nel centro storico di Santarcangelo di Romagna. Intorno alle 2.30 un uomo a volto scoperto, immortalato dalle telecamere, avrebbe forzato la porta di una delle salette, riuscendo a entrare nel locale chiuso e completamente al buio.

Una volta all’interno, il ladro - presumibilmente di origine straniera - si è diretto dietro la cassa, impossessandosi del fondo cassa e di una parte dell’incasso lasciata in contanti. Ha portato via anche due iPad: uno utilizzato per la gestione delle ordinazioni e dei pagamenti, l’altro destinato alla musica del ristorante.

Inoltre, sono state sottratte da un contenitore anche delle mance, nel quale era raccolta una somma importante destinata ai camerieri. Un gesto che ha lasciato grande amarezza tra i titolari e il personale, colpiti direttamente nel frutto del loro lavoro.

Ma il ladro ha tentato di mettere le mani anche sul pezzo più prezioso e simbolico del locale: l’anello del Passatore, custodito all’interno di una teca inserita in una nicchia del muro. L’uomo avrebbe cercato di forzarne la protezione senza però riuscire a raggiungere il cimelio.