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VVF e Soccorso Alpino

Cade in bici in un sentiero nei boschi di Motescudo. Soccorso dall'elicottero

In foto: @Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS
@Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS
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Redazione
   
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Sabato mattina la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale operativa 118 per soccorrere un biker caduto lungo un sentiero in una zona boschiva sopra Montescudo.
Il ferito è stato posizionato su una barella dei Vigili del Fuoco ed è stato quindi trasferito in un punto idoneo al recupero tramite verricello. I tecnici del Soccorso Alpino, raggiunta la zona dell’incidente, hanno collaborato e supportato le operazioni di evacuazione.
EliRavenna ha verricellato a terra il tecnico di Elisoccorso del CNSAS, il medico e l’infermiere, che hanno raggiunto il paziente e proceduto alla sua stabilizzazione. L’uomo è stato quindi trasferito sulla barella del 118 e predisposto il suo recupero a bordo dell’elisoccorso ed infine trasportato all’ospedale di Cesena. 

Il video del soccorso.

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