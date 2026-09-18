Quartiere Riccione 2: approvato il piano da 900mila euro per la sicurezza

La giunta comunale di Riccione ha approvato l’analisi di fattibilità per il secondo lotto di riqualificazione del quartiere Riccione 2, stanziando 900mila euro per il biennio 2026-2027. Il progetto recepisce le richieste emerse dal confronto con i residenti, puntando a moderare la velocità dei veicoli e a tutelare i posti auto.

L'intervento prevede la trasformazione dell'area in una "Zona residenziale". Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti saranno realizzati incroci rialzati nei punti critici, installati dossi rallentatori e posizionata una segnaletica specifica agli ingressi. Il piano comprende inoltre il rifacimento del manto stradale, il potenziamento delle caditoie per il drenaggio delle acque piovane e l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica con l'interramento dei cavi e l'uso di sostegni a basso impatto visivo.

La riqualificazione di superficie è preceduta dai lavori nel sottosuolo curati da Hera, che sta provvedendo alla sostituzione integrale della rete acquedottistica con nuove tubazioni in PVC e al rinnovo degli allacciamenti, oltre all'estensione della fibra ottica. Gli interventi idrici sono già terminati in viale Piombino, viale Cecina, viale Tarquinia e viale Orbetello.

I cantieri attualmente in corso vedono impegnate due imprese per rispettare la tabella di marcia. La prima squadra completerà le opere in viale Tizzana per poi procedere nei viali Volterra, Capannori, Pontassieve e Camaiore entro il mese di novembre. La seconda squadra è attiva sul tratto tra viale Maremma e viale Viareggio per chiudere l'anello idrico sempre entro novembre, confermando la conclusione complessiva dei lavori entro il 2026, prima di procedere con la stesura del nuovo asfalto.

"Questo coordinamento puntuale con Hera - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - ci permette di seguire un calendario preciso: una volta ultimate le opere sotterranee entro l’autunno e definiti i successivi livelli di progettazione esecutiva, potremo procedere con le asfaltature e la messa a terra della nuova Zona residenziale, garantendo efficienza, tempi certi e un risultato durevole per l’intero quartiere”.

“Stiamo intervenendo gradualmente nelle diverse zone della città, con un percorso di riqualificazione che parte dall’ascolto dei residenti e dalle esigenze specifiche di ciascun quartiere – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. Riccione 2 è oggi al centro di questo percorso, con un progetto che punta a migliorare sicurezza, vivibilità, sosta e qualità dello spazio pubblico”.