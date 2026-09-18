Fermato alla guida ubriaco, chiama cugina per recuperare veicolo. Ma era ubriaca

Nei consueti controlli delle pattuglie della Polizia Stradale, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica nel giro di pochissimo tempo.

Sulla SS16 Adriatica, nel territorio del Comune di Rimini, una pattuglia ha controllato un autocarro condotto da un 60enne che ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Gli agenti hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e, come previsto dalla normativa, hanno invitato il conducente a contattare una persona di fiducia idonea alla guida, alla quale affidare il veicolo.

La sorpresa è arrivata all’arrivo della persona indicata dal conducente. La donna, una 53enne cugina del trasgressore, è giunta sul posto alla guida di un’auto ma nel corso delle procedure di identificazione e della verifica dei requisiti è risultata a sua volta positiva all’etilometro, facendo registrare un tasso alcolemico di poco superiore a quello del parente.

Per entrambi i conducenti, residente nel riminese, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Ai due non è restato altro da fare che contattare un ulteriore parente, questa volta sobrio, che ha assunto la custodia di entrambi i veicoli.

Episodi che confermano, sottolineano la Polstrada, quanto anche il consumo di alcol durante un aperitivo pomeridiano possa incidere sulla sicurezza stradale.

I controlli finalizzati al contrasto delle condotte scorrette alla guida proseguiranno con intensità, assicura la Polstrada, anche attraverso specifici dispositivi finalizzati al controllo non solo dell’ebrezza ma anche della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.