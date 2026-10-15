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Quando nell'Uso atterrò un dirigibile. Se ne parla questa sera a IcaroTeche Talk

In foto: archivio Società Operaia di Mutuo Soccorso
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Redazione
   
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Il 30 settembre del 1910, tra lo stupore della popolazione della Valmarecchia, un dirigibile atterrò nel fiume Uso nell'attuale Poggio Torriana. Era il dirigibile 2 del Regio Esercito. Una storia che è stata approfondita dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santarcangelo, che ha di recente promosso anche un incontro pubblico dedicato all'episodio.

Se ne parla questa sera, giovedì 15 ottobre, su IcaroTV nella trasmissione IcaroTeche Talk. Ospiti in studio il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Massimo Bottini, e Claudio Pasolini dell’ Accademia Panziniana di Bellaria Igea Marina. A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind.

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