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tragedia sfiorata

Caos in stazione: ubriaco corre lungo i binari, treni bloccati per due ore

In foto: la stazione di Cattolica
la stazione di Cattolica
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
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Pomeriggio di caos e forte disagio alla stazione ferroviaria di Cattolica, dove si è sfiorata la tragedia. Un episodio nato dai fumi dell’alcol si è trasformato in un grave disservizio per la linea, provocando la paralisi del traffico ferroviario per circa due ore. Tutto ha avuto inizio intorno alle quattro del pomeriggio, quando tre persone - due uomini e una donna in evidente stato di alterazione - hanno iniziato a litigare animatamente, infastidendo i passanti. All’arrivo dei carabinieri e della polizia Locale, uno dei tre si è allontanato salendo a bordo di un treno. Gli altri due, invece, un uomo italiano e una donna di origini russe già nota per precedenti legati all'alcol, hanno proseguito la discussione.

Alla vista delle pattuglie, la situazione è improvvisamente precipitata. L'uomo ha compiuto un gesto sconsiderato: si è lanciato in una fuga lungo i binari, esponendosi al rischio concreto di essere travolto da un convoglio. Per motivi di sicurezza e per tutelare l'incolumità degli agenti, la circolazione dei treni è stata immediatamente sospesa. I carabinieri hanno dovuto operare con estrema cautela per inseguirlo nell'area ferroviaria. Soltanto verso le 18, con il supporto dei sanitari del 118 giunti con ambulanza e automedica, l’uomo è stato bloccato, sedato e trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. Anche la donna è stata soccorsa e trasferita al Ceccarini di Riccione. La posizione di entrambi è al vaglio delle forze dell'ordine. Liberati i binari, la circolazione è ripresa regolarmente dopo due ore di stop.

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