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alla bper di Riccione

Colpo in banca travestiti da imbianchini. I carabinieri eseguono cinque fermi

In foto: La BPER di Riccione
La BPER di Riccione
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Redazione
   
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Svolta nelle indagini sulla rapina dello scorso 11 agosto alla banca BPER di via Dante a Riccione. È in corso tra le province di Rimini e Palermo un’operazione dei Carabinieri di Riccione, supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per l’esecuzione di un fermo nei confronti di 5 persone che sono ritenute responsabili della rapina da oltre 220mila euro.

Durante l'orario di chiusura della banca, tre uomini, travestiti da imbianchini e col volto travisato da passamontagna, si erano introdotti nella banca forzando una finestra sul retro. All'interno erano ancora presenti i dipendenti, che erano stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni, e a non reagire in alcun modo.

Secondo quanto ricostruito i rapinatori non avrebbero estratto armi, ma avrebbero utilizzato delle fascette per immobilizzare mani e piedi. Poi, prelevati i contanti presenti in cassa si erano dileguati passando, sembrerebbe, sempre dalla finestra sul retro.

 

La sindaca di Riccione Daniela Angelini: "Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Riccione, un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il lavoro investigativo che ha portato a un importante sviluppo nelle indagini sulla rapina alla filiale Bper di viale Dante dello scorso 11 agosto.

L’operazione, condotta dai Carabinieri di Riccione con il supporto del Comando provinciale di Palermo e del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rimini, testimonia il valore della collaborazione tra i diversi presidi dello Stato e la professionalità delle donne e degli uomini impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini.

A chi indaga va il nostro riconoscimento per l’impegno e la determinazione con cui sta lavorando per fare piena luce sui fatti e individuare i presunti responsabili, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

La sicurezza della comunità è un bene fondamentale. Come amministrazione comunale, rinnoviamo la nostra fiducia e la nostra gratitudine alle forze dell’ordine per il presidio costante del territorio e per il lavoro svolto a tutela di Riccione".

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