60enne disperso a Mulazzano, le ricerche con droni ed elicotteri

Non si hanno più notizie da alcuni giorni di un uomo di 60 anni, originario della provincia di Sassari, dove risiede la famiglia, ma residente a Mulazzano di Coriano, ex dipendente di una azienda agricola della zona che pare stesse continuando ad ospitarlo. L'allarme è stato lanciato martedì sera e questa mattina sono scattate le ricerche.

Sul posto si è mobilitata una imponente macchina dei soccorsi che vede in prima linea i vigili del fuoco, impegnati con squadre di terra, unità cinofile, droni, specialisti del nucleo SAF e l'elicottero del corpo per sorvolare le aree più impervie. Attivi nelle ricerche anche i carabinieri di Coriano e gli uomini della protezione civile.