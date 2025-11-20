“Quando è no, è no”. Un video con uomini e donne di istituzioni e società civile

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, è stato presentato il video “Quando è no, è no”, realizzato su iniziativa della consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale. Un progetto che ha visto la partecipazione di soggetti delle istituzioni pubbliche e delle professioni del territorio provinciale (dal prefetto al il questore, dal presidente della Procura presso il Tribunale di Rimini alla direttrice della Casa Circondariale, dal presidente dell’Ordine degli Avvocati al consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, dal presidente dell’AGI alla commissaria di Pubblica sicurezza).

Alla presentazione erano presenti e sono intervenuti, oltre alla consigliera di parità Ventura, la vicepresidente della Provincia Daniela De Leonardis, il prefetto Giuseppina Cassone, il questore Ivo Morelli, la commissaria di Pubblica sicurezza Anna Bisulli, Elisabetta Scalambra per l’Ordine degli Psicologi, l’avvocato giuslavorista Gabriele Valentini e Margherita Pieri di AUSL Romagna.

Il video, e gli spot da esso tratti, realizzati dal giornalista Mirco Paganelli saranno diffusi attraverso i canali di comunicazione dei soggetti che hanno partecipato alla sua realizzazione, ma anche da tutta una galassia di enti, istituzioni e associazioni, nonché da alcuni cinema del territorio. Tra le adesioni pervenute finora quelle di Ispettorato Nazionale del Lavoro, AUSL Romagna, sindacati, diversi istituti scolastici e, per i cinema, le multisala Giometti di Rimini e di Riccione, il cinema Fulgor e il cinema Tiberio di Rimini.







