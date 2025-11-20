  
scuole di Rimini

Cibo soddisfacente e voto medio di 8,5. Arrivano i giudizi per nidi e materne

L’indagine di customer satisfaction 2025 sui servizi educativi del Comune di Rimini conferma l’alta qualità percepita dalle famiglie. Per la prima volta il monitoraggio è stato allargato anche ai plessi comunali con gestione in appalto. Il risultato complessivo presenta soddisfazione al 94% per il cibo e e voto medio 8,5 su 10. Alle scuole dell’infanzia hanno risposto 632 famiglie, pari al 54%. Nei nidi la partecipazione ha raggiunto il 61% delle famiglie. A rispondere sono stati soprattutto le madri (75%), seguite dai padri (17%) e da entrambi i genitori insieme (8%).
I risultati
  • Scuole dell’infanzia
    • Giudizio medio: 8,5 su 10
    • Gradimento del cibo: 94% dei genitori positivi, 97% dei bambini soddisfatti
    • Aspetti più rilevanti: coinvolgimento, organizzazione della giornata educativa, socializzazione
  • Nidi
    • Giudizio medio: 8,4 su 10
    • Gradimento del cibo: 97% dei bambini soddisfatti
    • Aspetti più rilevanti: cura del benessere, esperienza educativa, organizzazione della giornata
Il 64% degli intervistati si è detto interessato a partecipare ad attività di laboratorio e il 36% ad incontri tematici, segno di una forte disponibilità delle famiglie a collaborare con i servizi educativi.
 
"Il servizio di customer satisfaction - commenta la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Educative, Chiara Bellini: - rappresenta una garanzia di qualità, perché consente il controllo e la verifica costante degli standard dei nostri servizi. Significa promuovere la partecipazione attiva dei genitori e condividere suggerimenti utili per implementare ulteriormente la qualità, già alta, della soddisfazione dei servizi educativi. La forza del programma della qualità sta nel suo carattere circolare: l’amministrazione si apre ai genitori, i genitori valutano e suggeriscono, e il Comune, anno dopo anno, lavora per fare proprie le considerazioni e migliorarsi. Gli ottimi risultati, in linea con quelli precedenti, ci convincono della bontà del percorso intrapreso e i suggerimenti saranno utili stimoli da cui ripartire per migliorarsi."
