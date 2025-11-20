scuole di Rimini
Cibo soddisfacente e voto medio di 8,5. Arrivano i giudizi per nidi e materne
In foto: repertorio
di Redazione
2 min
Gio 20 Nov 2025 13:43 ~ ultimo agg. 13:48
L’indagine di customer satisfaction 2025 sui servizi educativi del Comune di Rimini conferma l’alta qualità percepita dalle famiglie. Per la prima volta il monitoraggio è stato allargato anche ai plessi comunali con gestione in appalto. Il risultato complessivo presenta soddisfazione al 94% per il cibo e e voto medio 8,5 su 10. Alle scuole dell’infanzia hanno risposto 632 famiglie, pari al 54%. Nei nidi la partecipazione ha raggiunto il 61% delle famiglie. A rispondere sono stati soprattutto le madri (75%), seguite dai padri (17%) e da entrambi i genitori insieme (8%).
I risultati
-
Scuole dell’infanzia
-
Giudizio medio: 8,5 su 10
-
Gradimento del cibo: 94% dei genitori positivi, 97% dei bambini soddisfatti
-
Aspetti più rilevanti: coinvolgimento, organizzazione della giornata educativa, socializzazione
-
Nidi
-
Giudizio medio: 8,4 su 10
-
Gradimento del cibo: 97% dei bambini soddisfatti
-
Aspetti più rilevanti: cura del benessere, esperienza educativa, organizzazione della giornata
Il 64% degli intervistati si è detto interessato a partecipare ad attività di laboratorio e il 36% ad incontri tematici, segno di una forte disponibilità delle famiglie a collaborare con i servizi educativi.
"Il servizio di customer satisfaction - commenta la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Educative, Chiara Bellini: - rappresenta una garanzia di qualità, perché consente il controllo e la verifica costante degli standard dei nostri servizi. Significa promuovere la partecipazione attiva dei genitori e condividere suggerimenti utili per implementare ulteriormente la qualità, già alta, della soddisfazione dei servizi educativi. La forza del programma della qualità sta nel suo carattere circolare: l’amministrazione si apre ai genitori, i genitori valutano e suggeriscono, e il Comune, anno dopo anno, lavora per fare proprie le considerazioni e migliorarsi. Gli ottimi risultati, in linea con quelli precedenti, ci convincono della bontà del percorso intrapreso e i suggerimenti saranno utili stimoli da cui ripartire per migliorarsi."
Altre notizie
di Icaro Sport
vicino all'arco d'Augusto
Partecipò alla spedizione dei Mille. Una piazzetta per Aristide Perilli
di Redazione
dalla squadra mobile
In auto a Viserba con quasi 300grammi di droga. Fermati due ventenni
di Redazione
Basket in carrozzina Serie B
La NTS Informatica Basket Rimini è pronta a un campionato da protagonista!
di Icaro Sport
FOTO
di Redazione
Meteo Rimini