vicino all'arco d'Augusto

Partecipò alla spedizione dei Mille. Una piazzetta per Aristide Perilli

In foto: la cerimonia di intitolazione
la cerimonia di intitolazione
di Redazione   
Gio 20 Nov 2025 12:56 ~ ultimo agg. 12:58
Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì la cerimonia di intitolazione della piazzetta ad Aristide Perilli "Patriota (1840-1892)", situata vicino all'Arco d'Augusto in via Marco Minghetti.  Rimini ha reso omaggio al concittadino che, giovanissimo volontario garibaldino, partecipò alla spedizione dei Mille e rimase gravemente ferito nella battaglia del Volturno, combattendo valorosamente anche nella terza guerra d'Indipendenza del 1866.  Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni, rappresentanti dell'Istituto del Risorgimento e dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, le sorelle Montebelli, parenti del patriota, e numerosi cittadini. Un riconoscimento che celebra un riminese che ha dedicato la vita all'Unità d'Italia, distinguendosi per coraggio e integrità.
