Permessi rosa. Marcello (FdI) chiede uniformità in tutta la Regione

Garantire che il "permesso rosa", destinato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni, sia riconosciuto in modo uniforme in tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna. È l'obiettivo della risoluzione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, all'Assemblea Legislativa.

Secondo quanto evidenziato da Marcello, l'attuale disciplina prevista dall'articolo 188-bis del Codice della Strada presenta ancora lacune attuative: sebbene sia stata regolamentata la segnaletica degli stalli riservati, restano indefinite le modalità di rilascio e l'ambito territoriale di validità del contrassegno. Di conseguenza, ogni Comune adotta criteri autonomi e il permesso rilasciato dal Comune di residenza rischia di non essere riconosciuto altrove. Una criticità che penalizza soprattutto le donne in gravidanza costrette a spostarsi fuori dal proprio Comune per visite mediche o per raggiungere un punto nascita.

Prendendo spunto dalla risposta della Giunta a una precedente interpellanza (la n. 2986/2026), in cui l'esecutivo regionale aveva riconosciuto il problema e indicato l'utilità di una piattaforma unica nazionale sul modello del CUDE, Marcello chiede ora impegni concreti. La risoluzione impegna infatti la Giunta a promuovere un'intesa tra i Comuni emiliano-romagnoli tramite un'apposita circolare per il reciproco riconoscimento dei permessi, a favorire una designazione omogenea degli stalli sul territorio e a sollecitare i ministeri competenti per la creazione di una piattaforma digitale unica a livello nazionale.