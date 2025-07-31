  
a Misano

In moto senza patente fugge all'alt poi aggredisce gli agenti, arrestato

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 31 Lug 2025 13:23 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:00
Mercoledì sera un equipaggio della Polizia Stradale della Sottosezione di Riccione durante un servizio in strada ha intimato l'alt a un giovane tunisino in moto.
Il conducente ha ignorato l’ordine ed è fuggito sulla statale all'altezza di Misano Adriatico con manovre pericolose ed azzardate che hanno messo in pericolo la circolazione ed i pedoni.
L’inseguimento è proseguito nel centro urbano di Belvedere per parecchi minuti fino a quando, giunto in una via chiusa, ha abbandonato il mezzo e ha tentato la fuga a piedi in direzione dei campi adiacenti venendo raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. 
Il ragazzo, privo di patente e sprovvisto di copertura assicurativa, ha opposto resistenza causando anche lesioni ad un agente ed è stato tratto in arresto per Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale in attesa della direttissima.
Il tunisino, dopo il processo, sarà trattato dal locale Ufficio Immigrazione per avviare le procedure di espulsione.

 

 

