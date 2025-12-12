  
Adesione elevata

Sciopero generale. La manifestazione della Cgil a Rimini

In foto: la manifestazione della Cgil davanti alla Prefettura
la manifestazione della Cgil davanti alla Prefettura
di Redazione   
Ven 12 Dic 2025 18:33 ~ ultimo agg. 18:40
Tanti i partecipanti alla manifestazione organizzata dalla CGIL di Rimini nel giorno dello sciopero generale indetto per l'intera giornata di lavoro. Il corteo è partito dalla stazione ferroviaria per arrivare fino a via IV Novembre davanti alla Prefettura.

Da nord a sud, dal centro alle isole. E' una protesta quella promossa dalla CGIL nella giornata di venerdì 12 dicembre che coinvolge un intero paese, uno sciopero generale di 24 ore che punta il dito contro la legge di bilancio 2025. Tanti i lavoratori delle aziende del territorio riminese che hanno partecipato con punte di adesione che toccano il 70%.  A Rimini la manifestazione è iniziata alle 9.30 con un corteo che è partito dalla stazione ferroviaria per arrivare fino alla Prefettura. A scendere in piazza anche le lavoratrici del gruppo Aeffe, che ormai da 2 mesi portano avanti una battaglia sindacale dopo l'esubero annunciato il 7 ottobre di ben 221 dipendenti (81 a San Giovanni in Marignano e gli altri a Milano). Tanti anche i medici e gli infermieri in sciopero contro la legge di bilancio accusata di portare ad un nuovo crollo al finanziamento del servizio sanitario nazionale entro il 2028.

(Foto @Dario Ventre/www.fotografiesportive.it)
