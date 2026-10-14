Prosa, spettacoli per bambini, laboratori. Al teatro Astra "Stiamo tutti bene"

Si intitola "Stiamo tutti bene" la nuova stagione teatrale dell'Astra di Bellaria Igea Marina. Un cartellone poliedrico che unisce prosa, spettacoli per ragazzi e famiglie, laboratori teatrali per tutte. L'apertura sarà giovedì 22 Ottobre con Ambra Angiolini in “La misteriosa scomparsa di W”. Una favola nera, ironica e feroce, sul genere e sui condizionamenti sociali. W. non si rassegna a un mondo preconfezionato e lotta per conquistare la propria libertà e identità in un vortice di emozioni e riflessioni. Questo spettacolo ha già registrato il sold-out.

Si prosegue Venerdì 13 Novembre con la dark comedy della compagnia Carrozzeria Orfeo “Misurare il salto delle rane” con Noemi Apuzzo, Elsa Bossi e Chiara Stoppa. Una riflessione tagliente e paradossale sul presente, tra ossessioni, fragilità umane e relazioni contemporanee alla ricerca di un senso. Domenica 6 Dicembre arriva il progetto di ricerca artistica della compagnia teatrale (divisa tra Roma e Bruxelles) Muta Imago in “Il viale del tramonto”. Sul palco Iaia Forte, Massimo Verdastro, Giovanni Onorato. Una produzione raffinata e poetica che esplora i confini tra memoria, percezione e tempo. Sabato 23 Gennaio l’Astra ospiterà Chiara Francini in “La ferita e la ferocia”, spettacolo di teatro civile che nasce dall’omonimo libro pubblicato da Rizzoli e prende vita sulla scena come opera autonoma. Un racconto che intreccia autobiografia, politica, letteratura, filosofia, cronaca e ironia per attraversare le grandi contraddizioni del nostro tempo. Sabato 27 Febbraio in scena Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati in “Tre sedie, ovvero la scenografia”, una commedia brillante e irriverente che gioca con i meccanismi del teatro e dell’illusione scenica. Sabato 6 Marzo sarà la volta di uno spettacolo teatrale ideato e prodotto dalla rinomata compagnia di ricerca contemporanea CapoTrave, fondata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci “Bandiera”: in scena Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan in una pièce intensa che intreccia dinamiche familiari, sociali e legami profondi. Sabato 13 Marzo spazio al teatro narrazione del poeta e scrittore Paolo Gambi con “Francesco sconosciuto. Il segreto del cantico”. Qui si unisce musica e narrazione, basandosi sul saggio ‘Il cantico delle creature. Misteri, segreti e alchimie della poesia di Francesco d’Assisi’. Ultimo appuntamento con la prosa per Domenica 4 Aprile con il collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira in “Iliade open mic” con Francesco Arienzo, Maurizio Bousso, Walter Leonardi, Alice Pedini e Marco Ripoldi. Una rilettura contemporanea, ironica e dissacrante del poema omerico, davanti a un microfono da stand-up. Tutti gli spettacoli sono alle 21.

Ricco anche il calendario degli spettacoli per le famiglie: Domenica 15 Novembre (ore 17) in scena Andrea Farnetani in “Gustavo la vita”, pluri-premiato spettacolo di clownerie, circo e giocoleria, viaggio poetico e divertente. Domenica 31 Gennaio (ore 17) Gek Tessaro reinterpreta la celebre opera “Pierino e il lupo”. Uno spettacolo di teatro d’ispirazione visiva e musicale con la cifra stilistica inconfondibile dell’artista. Domenica 7 Marzo (ore 17) adulti e bambini assisteranno al teatro di figura con i Fratelli Caproni (duo artistico composto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti) in “Uu tuffo all'insù”, catapultati in un viaggio poetico tra sogno e realtà, ironia e stupore.

“’Stiamo tutti bene’ è forse una certezza, forse una domanda, forse semplicemente ciò che diciamo quando qualcuno ci chiede come va – dichiara Sergio Canneto, direttore artistico Approdi srl, che gestisce la stagione teatrale -. Ma ogni persona, ogni storia e ogni comunità contengono anche una parte che non appare immediatamente: un’assenza, una memoria, una contraddizione, qualcosa che è stato dimenticato o raccontato solo in parte. Gli spettacoli di questa stagione cercano proprio lì. Dentro ciò che resta fuori dall’immagine più semplice delle cose. Perché il teatro non deve necessariamente rassicurarci né dirci come stanno le cose: può mostrarci quello che non avevamo visto. La parte che manca”.

“Una stagione teatrale che prosegue nel solco tracciato da Approdi da qualche anno a questa parte - commenta Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina - da quando ha in affidamento la gestione della stagione teatrale dell’Astra, che affianca quella fruttuosa del Bellaria Film Festival. Un percorso fatto di successi, in termini di numeri, come dimostrano i riscontri in sala e gli abbonamenti fatti dal pubblico. Ma anche un successo che si misura dalla grande qualità degli spettacoli, trasversali e rivolti a diverse tipologie di pubblico, dal prestigio delle compagnie e dai volti che hanno solcato quel palcoscenico e che lo faranno quest’anno. Fa particolarmente piacere vedere che la componente femminile sia ampiamente rappresentata. Così come si continua ad alzare l’asticella su tutte quelle attività che completano l’offerta dell’Astra, come i laboratori e il teatro per ragazzi e famiglie. Tutte scelte interessanti che rendono il teatro, a Bellaria Igea Marina, una componente a tutto tondo per ampliare la dimensione culturale della nostra comunità”.

"Parte il quinto anno il ciclo di spettacoli per famiglie all'Astra - conclude Alex Gabellini, curatore della rassegna di teatro per ragazzi - Anche quest'anno presentiamo spettacoli eccezionali, con un clown contemporaneo bravissimo come Gustavo La Vita, poi il miglior illustratore italiano pluripremiato, Gek Tessaro, e la storica compagnia di teatro ragazzi che sono i Fratelli Caproni. Non mancheranno poi le matinèe per tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori. Poi i laboratori, aperti dai 7 anni in su, che stanno trasformando la città in un piccolo teatro stabile".

All’Astra il coinvolgimento è anche per le scuole, di ogni grado. Sempre sotto la cura di Alex Gabellini, sono stati organizzati per quest’anno 5 appuntamenti mattutini (ore 10) rivolti agli studenti di scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori. Il biglietto d'ingresso ha un costo agevolato di 6€, con gratuità garantita per insegnanti e bambini con certificazioni. Le scuole interessate a partecipare ai matinée devono effettuare l'iscrizione entro il 16 ottobre 2026. Per maggiori informazioni: 334.3679889 o elena.monti@approdicinema.com.

Il cartellone non finisce con gli spettacoli. Il cinema teatro Astra pone grande attenzione anche alla formazione e alla crescita espressiva attraverso i laboratori teatrali dedicati a tutte le fasce d’età, a cura di Alex Gabellini, come uno spazio vivo di sperimentazione, incontro e scoperta personale. I percorsi sono strutturati per accompagnare partecipanti di ogni età nel loro cammino di espressione artistica.