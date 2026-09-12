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Tutelare cittadini e turisti

Furti ai veicoli parcheggiati sul lungomare. Campisi (FN): servono più controlli

In foto: uno dei veicoli presi di mira (foto Luca Campisi)
uno dei veicoli presi di mira (foto Luca Campisi)
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Redazione
   
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Numerosi mezzi parcheggiati nella zona del lungomare Giuseppe Di Vittorio a Rimini (in corrispondenza del bagno 86) sono stati presi di mira venerdì dai malviventi. A farne le spese, in particolare, alcuni turisti che, al loro ritorno ai veicoli, hanno trovato vetri rotti ed effetti personali rubati. A parlare è uno dei referenti locali di Futuro Nazionale, Luca Campisi. “Episodi come questo non sono più tollerabili - dice -. La sicurezza è un elemento fondamentale e imprescindibile per una città che vive di turismo e che trae dalla propria ospitalità una parte essenziale della sua economia. Ogni furto non è solo un danno materiale per la vittima, ma rappresenta un colpo all'immagine e all'attrattività dell'intera comunità". Campisi lancia quindi un appello al Sindaco e alle forze dell'ordine: "è necessario un aumento della vigilanza nelle zone più esposte, soprattutto durante la stagione estiva, quando il lungomare si riempie di visitatori. Servono controlli più frequenti, pattugliamenti mirati e l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più critiche". "La sicurezza non è un lusso, ma un diritto dei cittadini e un requisito essenziale per chi sceglie di visitare la nostra città - conclude -. Proteggere chi viene in vacanza significa proteggere il futuro stesso del nostro territorio".

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