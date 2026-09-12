Alle 21.15
La visita del Papa a Rimini e San Marino. Domenica lo speciale su Icaro
In foto: La storica visita del Papa
di Redazione
1 min
Una giornata che resterà impressa nella memoria di migliaia di persone e che entra di diritto nella storia territorio riminese. Domenica sera alle 21.15, Icaro Tv (canale 18) proporrà uno speciale sulla Visita Pastorale di Papa Leone a Rimini e nella Repubblica di San Marino. Tappa per tappa (San Marino, il Meeting, la Basilica Cattedrale, la Messa al porto), immagini e voci per rivivere le emozioni che hanno reso il 22 agosto una giornata indimenticabile.
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