Campo Lavoro Missionario

Professionisti della passerella per un giorno. A San Vito una sfilata solidale

di Redazione   
Lun 22 Set 2025 17:40 ~ ultimo agg. 17:59
Domenica pomeriggio a San Vito c'è stata una sfilata di abiti usati con modelle e modelli improvvisati di tutte le età che si sono prestati a sfilare in una vera e proprio passerella, divertendosi a fare il verso ai modelli di professione. L'evento, accompagnato da un mercatino solidale di vestiti usati, è stato organizzato dal Campo Lavoro Missionario e Il Rustico, insieme alla parrocchia di San Vito, Acli, Pro Loco e Unità Pastorale di San Vito e Santarcangelo.

 

