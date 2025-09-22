Campo Lavoro Missionario
Professionisti della passerella per un giorno. A San Vito una sfilata solidale
In foto: la sfilata
di Redazione
1 min
Lun 22 Set 2025 17:40 ~ ultimo agg. 17:59
Domenica pomeriggio a San Vito c'è stata una sfilata di abiti usati con modelle e modelli improvvisati di tutte le età che si sono prestati a sfilare in una vera e proprio passerella, divertendosi a fare il verso ai modelli di professione. L'evento, accompagnato da un mercatino solidale di vestiti usati, è stato organizzato dal Campo Lavoro Missionario e Il Rustico, insieme alla parrocchia di San Vito, Acli, Pro Loco e Unità Pastorale di San Vito e Santarcangelo.
Altre notizie
Camminata e cerimonia
Verucchio ricorda i suoi nove Martiri a 81 anni dall'esecuzione nazista
di Redazione
fu omicidio preterintenzionale
Omicidio Tucci. Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado per Mjeshtri
di Lamberto Abbati
sollecitazione a De Pascale
Abolizione addizionale comunale a scali minori. Marcello (FdI): è ora dei fatti
di Redazione
IL 28 SETTEMBRE A RIMINI
Il rapporto tra acque e città e il Boulevard Blu che riqualifica il porto canale
di Redazione
VIDEO
LA PROPOSTA DI BOLOGNA
Affitti brevi, la Regione accelera. Petitti: “Svolta per Rimini e il turismo"
di Redazione
Meteo Rimini