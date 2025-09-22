Professionisti della passerella per un giorno. A San Vito una sfilata solidale

Domenica pomeriggio a San Vito c'è stata una sfilata di abiti usati con modelle e modelli improvvisati di tutte le età che si sono prestati a sfilare in una vera e proprio passerella, divertendosi a fare il verso ai modelli di professione. L'evento, accompagnato da un mercatino solidale di vestiti usati, è stato organizzato dal Campo Lavoro Missionario e Il Rustico, insieme alla parrocchia di San Vito, Acli, Pro Loco e Unità Pastorale di San Vito e Santarcangelo.