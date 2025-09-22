  
Indietro
menu
menu

sollecitazione a De Pascale

Abolizione addizionale comunale a scali minori. Marcello (FdI): è ora dei fatti

In foto: arrivi e partenze all’aeroporto Fellini
arrivi e partenze all’aeroporto Fellini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 22 Set 2025 15:25 ~ ultimo agg. 15:40
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

“L’abolizione dell’addizionale comunale agli aeroporti minori della nostra Regione è certamente un buona notizia – afferma il Consigliere Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) ma siamo ad un anno dall’insediamento del Presidente  De Pascale, che illustrava tale provvedimento nel suo programma, ed ancora siamo fermi a fumose notizie di stampa”.
“Non potendo la Regione abolire tasse nazionali, per trasformare le parole in fatti concreti, occorrono formali delibere che predispongano impegni di spesa di fondi regionali a copertura del mancato incasso per lo Stato di tali introiti”
Spiega il Consigliere Marcello: "l’abolizione dell’addizionale è un provvedimento importante che attirerebbe nella nostra regine nuovi flussi, in quanto dove è stato applicato, perché è bene ricordare che altre regioni lo hanno già fatto da tempo, le Compagnie hanno aumentato le tratte ed addirittura hanno messo loro basi.”
“Il turismo e il mondo delle compagnie aeree però sono un po’ come la moda, si lavora con un anno di anticipo, e siamo già in ritardo per la prossima stagione estiva. Quindi è bene che il presidente De Pascale passi in fretta dalle parole ai fatti perché altrimenti corriamo il rischio di rimandare di un anno ogni beneficio ed il nostro sistema turistico regionale ne soffrirebbe molto.”  

Altre notizie
la presentazione in Giunta con il sindaco Sadegholvaad
IL 28 SETTEMBRE A RIMINI

Il rapporto tra acque e città e il Boulevard Blu che riqualifica il porto canale
di Redazione
VIDEO
Emma Petitti
LA PROPOSTA DI BOLOGNA

Affitti brevi, la Regione accelera. Petitti: “Svolta per Rimini e il turismo"
di Redazione
i trattamenti anti zanzare
L'ORDINANZA FINO AL 31 OTTOBRE

Prevenzione West Nile, trattamenti straordinari durante eventi e manifestazioni
di Redazione
Pedro Lopes
Calcio Serie C

Un brasiliano per il centrocampo del Rimini: ecco Pedro Henrique de Campos Lopes
di Icaro Sport
da ex caserma a cittadella della sicurezza
Investimento da 60 milioni

Da Caserma a Cittadella della Sicurezza: a breve il progetto vincitore
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO