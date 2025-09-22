Abolizione addizionale comunale a scali minori. Marcello (FdI): è ora dei fatti

“L’abolizione dell’addizionale comunale agli aeroporti minori della nostra Regione è certamente un buona notizia – afferma il Consigliere Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) – ma siamo ad un anno dall’insediamento del Presidente De Pascale, che illustrava tale provvedimento nel suo programma, ed ancora siamo fermi a fumose notizie di stampa”.

“Non potendo la Regione abolire tasse nazionali, per trasformare le parole in fatti concreti, occorrono formali delibere che predispongano impegni di spesa di fondi regionali a copertura del mancato incasso per lo Stato di tali introiti”

Spiega il Consigliere Marcello: "l’abolizione dell’addizionale è un provvedimento importante che attirerebbe nella nostra regine nuovi flussi, in quanto dove è stato applicato, perché è bene ricordare che altre regioni lo hanno già fatto da tempo, le Compagnie hanno aumentato le tratte ed addirittura hanno messo loro basi.”

“Il turismo e il mondo delle compagnie aeree però sono un po’ come la moda, si lavora con un anno di anticipo, e siamo già in ritardo per la prossima stagione estiva. Quindi è bene che il presidente De Pascale passi in fretta dalle parole ai fatti perché altrimenti corriamo il rischio di rimandare di un anno ogni beneficio ed il nostro sistema turistico regionale ne soffrirebbe molto.”