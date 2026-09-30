Prima la lite tra compagni di classe, poi tra mamme. A scuola arriva la polizia

Prima la lite tra compagni di classe, poi, all'uscita da scuola, quella tra le rispettive mamme. E' stato necessario l'intervento delle Volanti della polizia di Stato per calmare gli animi in un istituto tecnico del Riminese. E' successo tutto nella mattinata di ieri (martedì), quando due ragazzini di 15 anni hanno iniziato a litigare per futili motivi. I due si sarebbero insultati reciprocamente e fatti alcuni dispetti. Poi, una volta terminate le lezioni, avrebbero continuato e beccarsi anche all'esterno, alla presenza delle due donne.

E lì ognuna di loro ha preso le parti del rispettivo figlio, con accuse reciproche di scarsa educazione. I toni tra le mamme si sono alzati sempre di più col passare dei minuti e hanno attirato l'attenzione del personale scolastico, che avrebbe tentato inutilmente di fare da paciere. Temendo che la situazione potesse degenerare in contatto fisico, dalla scuola è stato richiesto l'intervento della polizia. Non appena sul posto è arrivata una Volante della questura, le due 40enni, una italiana, l'altra albanese, sono ritornate sui loro passi. Entrambe sono state identificate dai poliziotti e invitate a dare il buon esempio ai figli. Una scena di sicuro poco edificante che poteva essere evitata, ma che per fortuna non ha oltrepassato il litigio verbale.