Atti vandalici alla sede ANPI di Cattolica, una manifestazione di solidarietà

Domenica 27 luglio alle ore 18, in piazza Roosevelt a Cattolica di fronte il palazzo municipale, è in programma una manifestazione di solidarietà con ANPI per l'atto vandalico che ha avuto per obiettivo la struttura sociale comunale a Monte Vici gestita da AUSER. La struttura era da circa due anni anche sede dell' ANPI (unitamente a ANCR e ANMI). L'atto vandalico è avvenuto durante la fase del trasferimento presso una nuova sede in Via Milazzo: sono state .

Durante la manifestazione, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, si potranno ascoltare i messaggi di solidarietà pervenuti. All'incontro è atteso anche Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale di ANPI .

Per il Movimento 5 Stelle parteciperanno il senatore Marco Croatti e Lorenzo Casadei, consigliere regionale. «Saremo al fianco di ANPI – dichiara il M5S di Cattolica – per ribadire la nostra vicinanza e il nostro impegno a tutela dei principi di democrazia, libertà e antifascismo, fondamento della nostra Costituzione e della nostra Repubblica».