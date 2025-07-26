domenica in piazza
Atti vandalici alla sede ANPI di Cattolica, una manifestazione di solidarietà
di Redazione
Sab 26 Lug 2025 15:42 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:01
Domenica 27 luglio alle ore 18, in piazza Roosevelt a Cattolica di fronte il palazzo municipale, è in programma una manifestazione di solidarietà con ANPI per l'atto vandalico che ha avuto per obiettivo la struttura sociale comunale a Monte Vici gestita da AUSER. La struttura era da circa due anni anche sede dell'ANPI (unitamente a ANCR e ANMI). L'atto vandalico è avvenuto durante la fase del trasferimento presso una nuova sede in Via Milazzo: sono state .
Durante la manifestazione, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, si potranno ascoltare i messaggi di solidarietà pervenuti. All'incontro è atteso anche Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale di ANPI.
Per il Movimento 5 Stelle parteciperanno il senatore Marco Croatti e Lorenzo Casadei, consigliere regionale. «Saremo al fianco di ANPI – dichiara il M5S di Cattolica – per ribadire la nostra vicinanza e il nostro impegno a tutela dei principi di democrazia, libertà e antifascismo, fondamento della nostra Costituzione e della nostra Repubblica».
«La presenza delle istituzioni a fianco della cittadinanza – prosegue il consigliere regionale Lorenzo Casadei – è un segnale necessario in tempi in cui si moltiplicano gli episodi di intolleranza e revisionismo. Difendere la Costituzione non è un rituale formale ma un dovere quotidiano».
«Siamo in un clima politico che troppo spesso tende a minimizzare o giustificare attacchi ai simboli della Resistenza. Il presidio, come evidenziato dall'immagine diffusa, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su eventi che minacciano la libertà e la memoria», conclude il senatore Marco Croatti.
