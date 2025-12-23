Completata la riqualificazione del capanno da pesca affacciato sul Marecchia

Affacciato sul fiume nasce un laboratorio sperimentale dove la scienza incontra la voglia dei cittadini di approfondire la conoscenza del mare e del patrimonio verde e blu di Rimini. Sono stati completati in questi giorni i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza del capanno da pesca presente sulla sponda destra del deviatore Marecchia, scelta come sede sperimentale del Rimini Blue Lab. L’intervento fa parte delle azioni previste dalla strategia ATUSS (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) del Comune di Rimini, un programma che nasce per valorizzare il patrimonio naturale e promuovere una cultura ecologica diffusa, ed è finanziato dalla Regione attraverso i fondi strutturali europei 2021-2027.

I lavori hanno interessato il recupero strutturale e funzionale del capanno, che è destinato a diventare sede sperimentale dove sviluppare attività educativo-formative e tecnico-scientifiche site-specific, dedicate alla riscoperta e all'educazione di un nuovo approccio ed equilibrio esperienziale con la natura e mare. La posizione e la relazione paesaggistica con il fiume e il mare, si presta particolarmente ad ospitare attività educative e culturali legate all'Ocean Literacy ("alfabetizzazione oceanica"), rivolte in particolare ai bambini e ai ragazzi. I dettagli delle attività che animeranno lo spazio saranno definiti dopo l’assegnazione della gestione, che avverrà a inizio del prossimo anno attraverso un’istruttoria pubblica rivolta agli enti del terzo settore. Nel frattempo sarà completato l’allestimento del capanno, con la dotazione degli arredi previsti.