Alberghi nel mirino: passaggi di gestione dubbi ed evasione. 41 segnalazioni

Passaggi di gestione non limpide e avvicendamenti con evasori totali. Attenzione alta da parte del comune di Rimini sulle strutture ricettive che si muovono, almeno all’apparenza, ai margini della legalità. 41 quelle che sono state segnalate per approfondimenti alle autorità competenti. Il settore attività economiche del Comune, sulla base di un protocollo sottoscritto con la Prefettura, ogni mese fornisce alle forze dell’ordine un report su subingressi nelle attività, nominativi dei titolari e verbali ricorrenti. Sulla base di questi indicatori nel corso del 2025 sono state 33 le segnalazioni legate a situazioni anomale da monitorare. Ma non solo. In sinergia con la Guardia di finanza infatti l’ufficio tributi procede anche a segnalare le situazioni critiche dal punto di vista contributivo o fiscale. E i casi, purtroppo, non mancano. Lo scorso settembre sono stati inoltrati alle Fiamme Gialle i nominativi di otto alberghi alla cui gestione si sono avvicendati evasori totali.

Una collaborazione, quella tra comune e forze dell’ordine, che prosegue ormai da anni con l’obiettivo, spiega l’assessore alle attività economiche Juri Magrini, di “accendere un riflettore sui subentri e sui passaggi di gestione e di proprietà” che “rappresenta una priorità per cercare di far emergere i contesti meno limpidi e più favorevoli ai tentativi d’infiltrazione”.