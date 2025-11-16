  
Indietro
menu
menu

a febbraio convegno pubblico

Potere. All'ISSR Marvelli il confronto sul tema con le teologhe italiane

In foto: Un momento del confronto
Un momento del confronto
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 16 Nov 2025 10:14 ~ ultimo agg. 10:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Profezia, kenosi (svelamento), cura, gerarchia e immaginazione. Cinque parole-chiave per avviare la riflessione che ha coinvolto docenti e studenti e studentesse dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” e teologhe, nel Seminario di studi che si è svolto a Rimini il 14 e 15 novembre.
Dopo un anno di lavoro congiunto tra l’Istituto e il Coordinamento teologhe italiane – CTI, si è scelto di organizzare questo primo appuntamento per riflettere sul tema del potere, avendo come punto di riferimento lo stile di Gesù (Mc 10,41-45), che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per le moltitudini.
Nelle due giornate si è lavorato in sessioni plenarie e in piccoli gruppi inter e transdisciplinari, composti da studenti e docenti, in stile sinodale.
Il discernimento è stato innescato in plenaria dalle brevi provocazioni sulle cinque parole-chiave del potere, per poi essere favorito da un tempo di appropriazione personale e infine portato a compimento da una sessione plenaria in cui l’apporto di tutti ha fatto emergere connessioni e convergenze.
Sono così stati sviluppati alcuni ambiti in cui il tema del potere si può declinare (famiglia, lavoro, Chiesa…) e alcune priorità tematiche da analizzare: il rapporto tra giustizia e potere, tra libertà e responsabilità, tra questioni di genere e leadership, solo per citarne alcune.
Per Simona Segoloni, presidente del Coordinamento teologhe italiane: “È importante lavorare insieme per ridefinire il tema del potere in chiave ecclesiale e sociale. Abbiamo molte domande, piste di ricerca e approfondimento su cui lavoreremo per una riflessione che metta insieme uomini e donne, laici e presbiteri, teologi e studenti per pensare un mondo e una Chiesa inclusiva e veramente evangelica”.
Aggiunge don Davide Arcangeli, biblista e docente all’Issr: “Dobbiamo stare davanti alle sfide del mondo e della Chiesa di oggi con risposte differenti e nuove, capaci di mobilitare le energie e l’immaginazione di tutti”.
Ora l’appuntamento è per i prossimi 27 e 28 febbraio 2026 con un Convegno pubblico, aperto a tutti e tutte gli interessati, che attraverso il contributo di esperti continuerà la riflessione con l’obiettivo di portare ad un’attenzione più ampia il frutto più maturo di questa ricerca.

Altre notizie
l'inaugurazione della panchina rossa nel novembre 2024
dal 20 novembre

“Votes for Women”. Le iniziative nel comune di Santarcangelo
di Redazione
Un momento dell'incontro
Basket DR1

L'SG Tiberius Rimini supera l'Audace Bombers Bologna (76-56)
di Icaro Sport
pexels
Una riflessione

L'Italia è tornata a correre..., o a camminare evitando inciampi?
di Carlo Alberto Pari
tragedia a rimini

Corpo senza vita disteso in un parcheggio, la macabra scoperta di un passante
di Lamberto Abbati
Filippo D'Alesio, allenatore del Rimini F.C.
Rimini-Ascoli 0-2

D'Alesio: "Penso non meritassimo di stare sotto 0-2 nel primo tempo"
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO