Corpo senza vita disteso in un parcheggio, la macabra scoperta di un passante

Poco prima della della mezzanotte di ieri (venerdì), in viale Rimembranze, a Rimini, è stato trovato il corpo di un uomo, senza vita, disteso a terra. A dare l'allarme al 118 è stato un passante che ha notato la presenza di una persona immobile a fianco di una vettura con lo sportello aperto lato conducente. L'auto, col motore spento, era ferma in un piccolo parcheggio non distante dalla piadineria Dalla Lella. Il medico legale, allertato dagli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, ha escluso segni di violenza sul corpo e ricondotto il decesso dell'uomo a cause naturali.

La vittima, stroncata probabilmente da un infarto, è un senza tetto italiano di 51 anni. A riconoscere il cadavere è stato il fratello dell'uomo, che risiede nell'entroterra riminese. Il 51enne, che spesso dormiva in auto, era solito frequentare la Caritas, dove si recava per consumare i pasti. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia.