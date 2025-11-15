  
Indietro
menu
menu

tragedia a rimini

Corpo senza vita disteso in un parcheggio, la macabra scoperta di un passante

di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Sab 15 Nov 2025 19:48 ~ ultimo agg. 20:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Poco prima della della mezzanotte di ieri (venerdì), in viale Rimembranze, a Rimini, è stato trovato il corpo di un uomo, senza vita, disteso a terra. A dare l'allarme al 118 è stato un passante che ha notato la presenza di una persona immobile a fianco di una vettura con lo sportello aperto lato conducente. L'auto, col motore spento, era ferma in un piccolo parcheggio non distante dalla piadineria Dalla Lella. Il medico legale, allertato dagli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, ha escluso segni di violenza sul corpo e ricondotto il decesso dell'uomo a cause naturali.

La vittima, stroncata probabilmente da un infarto, è un senza tetto italiano di 51 anni. A riconoscere il cadavere è stato il fratello dell'uomo, che risiede nell'entroterra riminese. Il 51enne, che spesso dormiva in auto, era solito frequentare la Caritas, dove si recava per consumare i pasti. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia.

Altre notizie
Filippo D'Alesio, allenatore del Rimini F.C.
Calcio Serie C

Rimini-Ascoli 0-2, il dopogara
di Roberto Bonfantini
L'undici iniziale del Rimini
I voti dei biancorossi

Rimini-Ascoli, le pagelle di Cesare Trevisani
di Icaro Sport
Mattia Ruggeri
RBR IBR Angels

Mattia Ruggeri premiato dalla FIP Emilia-Romagna miglior promessa della Regione
di Icaro Sport
FOTO
Carlo Lucarelli coi vertici Legacoop Romagna
62 vittime sostenute a Rimini

Fondazione Vittime. Lucarelli "senza mezze misure": riempito il teatro Galli
di Redazione
Il viceallenatore della Dole Rimini, Sergio Luise, e la guardia di RBR Luca Pollone
Domenica alle 18 al Flaminio

Dole Rimini-Crifo Wines Ruvo di Puglia, la vigilia di coach Luise e Pollone
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO