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quattro mesi in prova

Potenziamento organico. Arrivati 30 nuovi allievi agenti di Polizia

In foto: gli allievi agenti davanti alla Questura
gli allievi agenti davanti alla Questura
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Redazione
   
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In provincia di Rimini sono arrivati 30 nuovi agenti di Polizia assegnati in pianta stabile. Per la Questura del capoluogo sono 15 i nuovi agenti in prova che hanno frequentato il 233esimo corso di formazione in diverse scuole di Polizia del territorio italiano. Sei allievi agenti in prova vanno alla sezione Polizia stradale di Rimini e uno a quella di Novafeltria. Otto allievi agenti sono assegnati alla sezione della polizia ferroviaria di Rimini.
Il questore di Rimini ha accolto i nuovi agenti, che per quattro mesi, svolgeranno negli uffici di assegnazione una fase di applicazione pratica per poi essere immessi in ruolo.
Le assegnazioni si inseriscono in un quadro di potenziamento dell'organico della Questura per elevare il livello di sicurezza fornito alla cittadinanza, si legge in una nota. Per questo i nuovi agenti, al termine del tirocinio, verranno assegnati in grande prevalenza agli Uffici operativi della Questura.

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