Cineporto: all'ex Fornace di Bellaria arrivano gli studios' audiovisivi

A Bellaria Igea marina partono i lavori di una nuova struttura polivalente legata al cinema ed alle arti visive che verrà realizzata presso la ex Fornace. Opera che rientra nel più ampio Cineporto ospitato presso il complesso della ex fabbrica.



L’opera - spiega l'Amministrazione bellariese - sarà un ambiente predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di serie, film, video, programmi televisivi o comunque prodotti audiovisivi: gli ‘studios’, come tali edifici sono comunemente conosciuti quando riferiti al cinema. Il teatro di posa di Bellaria Igea Marina sarà uno spazio di oltre 330 mq, che sarà realizzato dopo la demolizione dei capannoni ancora presenti; manufatti, questi ultimi, costruiti a posteriori rispetto al corpo principale della fornace, privi di idoneità e agibilità. Quasi 1,3 milioni di euro il valore complessivo delle opere al via, il progetto bellariese che si è guadagnato un contributo regionale (bando RU per la rigenerazione urbana) di 700.000 euro; la restante quota sarà cofinanziata grazie a un importante impegno di risorse comunali. Proprio in questi giorni sta avvenendo il cantieramento, con fine lavori nel 2028. Il progetto porterà la firma degli stessi progettisti delle parti già rigenerate, lo studio Politecnica. Gli ‘studios’ saranno edificati in adiacenza rispetto ai nuovi manufatti già completati e saranno lo spazio baricentrico del ‘Cineporto’ di Bellaria Igea Marina: un hub polifunzionale attrezzato per ospitare e supportare la produzione, la post-produzione ma anche la promozione in campo cinematografico e audiovisivo, offrendo a professionisti ed operatori una serie di servizi tecnici e logistici.



La demolizione degli ultimi capannoni e la costruzione della struttura rappresentano la seconda tranche del piano di sviluppo per la ex Fornace nel suo complesso. La prima maxi tranche di lavori, per circa 5,8 milioni di euro finanziati dal PNRR, ha visto negli scorsi anni la demolizione dei primi manufatti fatiscenti, in luogo dei quali sono stati realizzati uffici e sale polivalenti che saranno pienamente fruibili entro la fine del 2026, nonché il restauro della ciminiera: la parte più riconoscibile ed iconica del luogo, per la quale è stata pensata anche una illuminazione ad hoc. Nelle aree esterne c'è stata una bonifica profonda propedeutica alla realizzazione dell'attuale parco pubblico, dotato di una palestra all’aperto, giochi per bambini e zona pic nic. L'ex Fornace muove investimenti per oltre 10 milioni di euro totali, più della metà dei quali già completati.

l'ex Fornace

"Una rigenerazione urbana che si è guadagnata apprezzamento e finanziamenti diffusi a tutti i livelli istituzionali: dinamica, coerente e concreta, in cui rientrano i documenti di alternative progettuali già redatti ed ora al vaglio anche per le parti del complesso coperte da vincolo”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. “Il cineporto rientra in questa vision, rappresentando un upgrade in termini di qualità e servizi per l’intero mondo culturale di Bellaria Igea Marina, in particolare quelle arti visive e quel cinema indipendente su cui intendiamo consolidare la leadership a livello regionale e nazionale raggiunta negli ultimi anni, anche grazie al nuovo corso di un’eccellenza come il Bellaria Film Festival". prosegue Giorgetti: "Allo stesso modo, vogliamo che la ex Fornace, straordinario esempio di archeologia industriale ma anche luogo che parla della storia della nostra comunità, non diventi una bolla autoreferenziale, conservando altresì la sua vocazione a spazio che appartiene a tutti, aperto e votato a una pluralità di utilizzi, anche grazie alle metrature generose: pensiamo alle tante feste di successo, con migliaia di giovani, svoltesi durante l’estate, e alle decine e decine di famiglie che tutto l’anno scelgono il parco pubblico della Fornace per trascorrere tempo e vita all’aperto di qualità in un luogo bello, sicuro ed accessibile.”