alla parrocchia di San Lorenzo
Il coraggio dell'eresia. Questa sera su IcaroTV l'incontro con don Luigi Ciotti
In foto: Francesco Cavalli e don Luigi Ciotti
di Redazione
1 min
Questa sera, sabato 3 ottobre, alle 21:10 su IcaroTV sarà proposto l'incontro con don Luigi Ciotti dal titolo "Il coraggio dell'eresia" che si è svolto nell’ambito della festa della famiglia della parrocchia di San Lorenzo a Riccione. Il fondatore del Gruppo Abele e di Libera Contro le Mafie ha ripercorso in prima persona la propria vocazione e il suo impegno civile. L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Riccione.
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