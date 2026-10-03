Il coraggio dell'eresia. Questa sera su IcaroTV l'incontro con don Luigi Ciotti

Questa sera, sabato 3 ottobre, alle 21:10 su IcaroTV sarà proposto l'incontro con don Luigi Ciotti dal titolo "Il coraggio dell'eresia" che si è svolto nell’ambito della festa della famiglia della parrocchia di San Lorenzo a Riccione. Il fondatore del Gruppo Abele e di Libera Contro le Mafie ha ripercorso in prima persona la propria vocazione e il suo impegno civile. L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di Riccione.