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per il mese di novembre

Ponte sul Marano. Passaggio chiuso nei giorni feriali per consentire i lavori

In foto: il ponte sul Marano
il ponte sul Marano
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Redazione
   
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Nuova fase di lavori al ponte sul Marano in viale D’Annunzio a Riccione. Da domani, venerdì 6 novembre, sarà istituita la viabilità a senso unico alternato regolato. A partire da lunedì 9 novembre prenderà il via il cantiere vero e proprio per le lavorazioni conclusive. Durante i giorni feriali il ponte sarà chiuso e verrà riaperto alla circolazione in ambo i sensi di marcia nei fine settimana. Queste modifiche proseguiranno per tutto il mese di novembre, fino al completamento definitivo dell’opera. Nelle giornate feriali di chiusura, il transito lungo viale D’Annunzio sarà vietato a ridosso dell’area di cantiere, con accesso comunque salvaguardato per raggiungere il distributore di carburante e per i residenti e gli operatori economici dell’area circostante.

Per coloro che percorrono viale D’Annunzio a piedi o con biciclette ci sarà un percorso alternativo nei viali Rucellai, Gozzano, Giacosa e Guerrazzi, garantendo continuità e sicurezza negli spostamenti senza interferire con l’area delle lavorazioni.

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