DOPO ECOMONDO
Ponte sul Marano, a Riccione riparte a novembre la fase finale del cantiere
In foto: Ponte Marano
di Redazione
2 min
Ripartono da lunedì 9 novembre i lavori per il completamento e la finitura del nuovo ponte sul Marano lungo viale D'Annunzio, dopo la sospensione estiva decisa per agevolare la circolazione e i flussi turistici. L'avvio della fase finale del cantiere è stato posticipato al termine della fiera Ecomondo, in programma dal 3 al 6 novembre, proprio per scongiurare disagi alla viabilità e ai collegamenti con Rimini nei giorni di maggiore afflusso.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli ultimi interventi, da lunedì 9 novembre fino alle ore 18:00 di venerdì 27 novembre saranno attive limitazioni temporanee al traffico che prevedono il divieto di transito su viale D'Annunzio dal ponte sul Marano fino all'intersezione con viale Guerrazzi, garantendo comunque l'accesso ai veicoli diretti al distributore di carburante, oltre che su un tratto di circa cinquanta metri a nord del ponte verso Rimini. Divieti di accesso temporanei saranno inoltre istituiti agli incroci con i viali Angeloni, Rucellai e Verdi, fatta eccezione per i residenti e per chi deve raggiungere le attività economiche della zona. Per quanto riguarda la mobilità dolce, pedoni e ciclisti potranno contare su un percorso alternativo protetto lungo i viali Rucellai, Gozzano, Giacosa e Guerrazzi, assicurando così la continuità degli spostamenti in sicurezza e al di fuori dell'area di cantiere.
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