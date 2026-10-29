SUCCEDE A MAURIZIO MAZZA
Lega SPI CGIL di Rimini centro, eletto il nuovo segretario: è Massimo Fusini
In foto: Maurizio Piazza e Massimo Fusini
di Redazione
1 min
Massimo Fusini è il nuovo Segretario della Lega SPI CGIL di Rimini centro, eletto dal Comitato direttivo riunitosi il 28 ottobre alla presenza del Segretario generale SPI Rimini Roberto Battaglia e di Meris Soldati dell'Organizzazione SPI Rimini. Fusini raccoglie il testimone da Maurizio Mazza, che ha guidato il sindacato dei pensionati di zona a partire dal 2018 ricevendo il ringraziamento e la gratitudine di tutti gli iscritti.
SPensionato ed ex presidente di Auser Rimini, il neo Segretario vanta una solida e lunga esperienza all'interno della CGIL, dove ha ricoperto ruoli di guida nelle federazioni di categoria e nella Segreteria confederale, portando così in dote al sindacato competenze approfondite nelle politiche sociali legate alla sanità, alla contrattazione sociale, al terzo settore e alla cittadinanza attiva.
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