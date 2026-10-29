Rimini e la "questione" casa: il confronto a Fuori dall'Aula

Il tema casa è stato al centro della puntata di ieri sera di Fuori dall'Aula. Tanti i temi affrontati: dalle liste d'attesa Erp agli immobili sfitti, passando per gli affitti brevi e il patto per la casa. In studio i consiglieri comunali Marco Tonti di Rimini Coraggiosa e Matteo Zoccarato della Lega insieme a Roberto Baroncelli della Cisl Romagna e Paola Zoli dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Rimini

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