Ponte di Tiberio, un giorno all'interno del cantiere. Fine lavori entro dicembre

Proseguono i lavori sul cantiere del Ponte di Tiberio, con l'obbiettivo riconsegnarlo alla città entro l'8 dicembre. Pulitura e restauro conservativo delle superfici per restituire piena bellezza al ponte nel rispetto della sua storia; inoltre il ponte avrà un nuovo impianto di illuminazione a LED che riprodurrà la luce naturale e varierà durante la notte. I lavori sono affidati all’impresa LARES di Venezia, una realtà già impegnata nel restauro del Ponte di Rialto dell’Arena di Verona e della Basilica di San Marco. Siamo stati all'interno del cantiere per vedere come procedono i lavori.

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