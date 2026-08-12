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IL PUNTO SUI LAVORI

Ponte di Tiberio, un giorno all'interno del cantiere. Fine lavori entro dicembre

In foto: Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
di
Stefano Ravaglia
   
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Proseguono i lavori sul cantiere del Ponte di Tiberio, con l'obbiettivo riconsegnarlo alla città entro l'8 dicembre. Pulitura e restauro conservativo delle superfici per restituire piena bellezza al ponte nel rispetto della sua storia; inoltre il ponte avrà un nuovo impianto di illuminazione a LED che riprodurrà la luce naturale e varierà durante la notte. I lavori sono affidati all’impresa LARES di Venezia, una realtà già impegnata nel restauro del Ponte di Rialto dell’Arena di Verona e della Basilica di San Marco. Siamo stati all'interno del cantiere per vedere come procedono i lavori.

https://www.icaroplay.it/programmi/ponte-di-tiberio-un-giorno-allinterno-del-cantiere-fine-lavori-entro-dicembre/
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