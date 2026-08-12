Piazza Malatesta. Petrucci a Frisoni: ok a progetto quando eri in maggioranza

Quando il progetto fu approvato nel 2016 eri in maggioranza e ci seri rimasto fin quasi ad intervento finito nel 2020. Così il capogruppo del PD Matteo Petrucci risponde alle critiche mosse da Davide Frisoni, ex Patto Civico e ora coordinatore comunale di Forza Italia a Rimini, sulla nuova Piazza Malatesta (vedi notizia).

La nota di Matteo Petrucci (Pd)

"Caro Davide Frisoni, forse la colpa sarà del gran caldo che sta mettendo alla prova tutti ma meritano risposta le tue affermazioni in ordine al passato, al presente ed al futuro di piazza Malatesta.

Ora descrivi quello spazio come se prima fosse il Giardino dell'Eden, ignobilmente deturpato dal centrosinistra al Governo della città. Caro Frisoni, ti assicuro di avere anche prove fotografiche e testimonianze orali a sostegno ma lì stava, oggetto dadaista ben incastrato tra teatro e rocca, un parcheggio abbastanza degradato tra gas di scarico, lamiere, ogni tanto qualche incidente, parcheggiatori abusivi, a volte un orinatoio o peggio. Di alberi c'era poca traccia. Sinceramente ad un artista pensavo risultasse persino offensivo l'assetto precedente rispetto a quello attuale, luogo finalmente frequentatissimo da riminesi e turisti. Libero di avere cambiato opinione. Però i tuoi trascorsi politici parlano chiaro dato che sei stato un Consigliere Comunale di “Patto Civico” a sostegno del sindaco PD Andrea Gnassi. E mi pare che nel dicembre 2016 tu non dissi nulla davanti all'approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori sulla piazza. Dalla Maggioranza che ha valutato positivamente quelle delibere sei uscito dopo ben quattro anni dall'approvazione del progetto, cioè nel 2020 ad intervento in piazza Malatesta pressoché ultimato. In sostanza oggi palesi idee su quello spazio diametralmente opposte a quelle che abbiamo sostenuto insieme dieci anni fa. Mi viene da pensare che tu stia adattando le proposte e le opinioni che diffondi sui mezzi di informazione a seconda del ruolo che occupi in questo momento. Sai, conoscendo la tua serietà che ho avuto modo di apprezzare in maniera sincera, credo convenga esplicare bene il perché di questo cambiamento di rotta e di questo tuo nuovo approccio alla piazza Malatesta. Infatti sembra che oggi a piacerti maggiormente sia la passata art brut delle lamiere, dei gas di scarico, dei parcheggiatori abusivi, e così via".