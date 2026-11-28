Partirà all’inizio del 2027 l'intervento di riqualificazione del Comando della Polizia locale della bassa Valmarecchia, lavori che porteranno a un ampliamento e adeguamento degli spazi per lo svolgimento delle attività degli agenti. Nell'ambito di un accordo trilaterale approvato nei giorni scorsi tra Comune di Santarcangelo, Unione di Comuni Valmarecchia e Fondazione Francolini Franceschi, proprietaria, l’immobile di via Andrea Costa, è stato ceduto in comodato gratuito all’Amministrazione comunale di Santarcangelo.

L’intervento comporterà una spesa di circa 72mila euro: di questi, 46mila euro saranno finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con il progetto “PL Forward – Riqualificazione strategica della sede operativa del Corpo di Polizia Locale Unione Valmarecchia” per l’acquisto di nuovi arredi e strumentazioni. La spesa restante sarà invece in carico all’Unione di Comuni Valmarecchia, mentre la Fondazione si assumerà gli oneri tecnico amministrativi di propria competenza e il Comune di Santarcangelo quelli relativi alla predisposizione dei nuovi contratti di sub comodato.

L’accordo appena sottoscritto prevede di destinare al corpo un’ulteriore superficie di circa 60 metri quadrati al primo piano, quella attualmente occupata dagli uffici dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri che saranno ricollocati al pian terreno, lato via Montevecchi. Gli spazi al primo piano saranno raggiungibili anche con ascensore.

Il progetto prevede infatti interventi di riqualificazione quali la realizzazione di una centrale operativa e l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, informatiche, radio, sistemi di videosorveglianza e allarme, arredi e attrezzature strumentali alle attività del Corpo. Per consentire la riorganizzazione degli spazi, saranno anche necessari interventi edilizi e impiantistici, quali la realizzazione e la modifica di pareti divisorie, l’apertura e l’installazione di porte, l’adeguamento degli impianti elettrici, la climatizzazione degli ambienti, l’adeguamento dei servizi igienici e ulteriori opere di rifinitura.