Si svolge oggi, sabato,28 novembre, e domenica presso il centro congressi SGR di Rimini l'assemblea annuale della Scuola nazionale di speleologia e torrentismo, evento organizzato da Cai Sezione di Rimini e dal Gruppo Grotte Ariminum. Dopo i saluti istituzionali sono stati presentati i corsi proposti dai diversi istruttori nazionali su tutto il territorio italiano per il 2027. Si sono proposti corsi tecnici per la certificazione di nuovi istruttori su più livelli, corsi culturali, corsi sul soccorso psicologico e pratico in grotta e corsi di natura tecnico-scientifica.

La scuola relativa al torrentismo ha poi proseguito in un'aula separata le stesse attività.

"Un weekend gratificante e pieno di tanti contributi importanti alla promozione della speleologia e del torrentismo". Nella speranza che possa crescere ancora di più la Scuola nazionale di speleologia e torrentismo, il Cai riminese rinnova "il ringraziamento e l'augurio a tutti gli avventori di potersi rivedere l'anno venturo alla prossima assemblea, con tanto entusiasmo e nuove idee".