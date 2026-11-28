"Aiuto, aiuto, aiuto". E' il messaggio arrivato venerdì sera, intorno alle 20, nella chat di quartiere, inviato da una coppia di anziani che abita a Santa Cristina, zona collinare di Rimini. I coniugi si trovavano in cucina quando hanno sentito dei rumori sospetti provenire dalla camera da letto. La porta era stata chiusa a chiave dai ladri che, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nella stanza e si sono messi a rovistare in cerca di denaro e oggetti preziosi.

Moglie e marito, accortisi della loro presenza, hanno inviato in preda al panico un disperata richiesta d'aiuto nella chat di quartiere. A quell'ora molte famiglie erano in casa a cenare e in tanti hanno abbandonato la tavola per accorrere in strada in soccorso dei coniugi: "Vedere così tanta gente che subito si è mossa per aiutare gli altri mi ha emozionato - dice Marco Succi, presidente del Forum Quartiere 11 -. Quello che voglio far capire è che il nostro è un quartiere vivo e presente, dove tutta la gente si aiuta e c’è un grande spirito di umanità".

Un segnale forte di coesione, mentre sul fronte della sicurezza l'attenzione resta alta. La zona di Santa Cristina, infatti, già in passato è finita nel mirino dei ladri. E sempre nella serata di venerdì si è verificato un altro tentato furto non distante dalla casa della coppia, dove i ladri sono fuggiti praticamente a mani vuote. La polizia di Stato, intervenuta tempestivamente con le Volanti, ha già disposto un'intensificazione dei pattugliamenti in zona, anche grazie all'aiuto dei Reparti di Prevenzione Crimine.

"Con la collaborazione dell'amministrazione comunale - fa sapere Succi - sono partiti i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza, che rappresentano un importante deterrente contro i furti. Qualcuna è già in funzione e speriamo possa fornire qualche spunto per risalire ai responsabili".