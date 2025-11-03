  
o mezzi antisdrucciolevoli

Pneumatici invernali, dal 15 novembre l'obbligo sulle provinciali extraurbane

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 3 Nov 2025 13:16 ~ ultimo agg. 13:27
Tempo di lettura 1 min
Dal 15 novembre, e fino al 15 aprile, è in vigore la disciplina della circolazione stradale in periodo invernale (stagione 2025-2026) lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali.

Come disposto con ordinanza n. 100/2025, è istituito l’obbligo di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, con pneumatici invernali, o con mezzi antisdrucciolevoli a bordo (idonei alla marcia su neve o ghiaccio).

Per l'elenco completo clicca qui.

 

