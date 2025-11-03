Risse, spaccio, schiamazzi: licenza sospesa per un noto locale di Rimini

Risse, spaccio, schiamazzi hanno portato alla sospensione della licenza per 15 giorni ad un noto locale di Rimini, il Bar Zeta di via Sacconi, nel mirino degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Rimini ormai da diversi mesi. Il bar, secondo gli inquirenti, era diventato luogo di ritrovo abituale per vari pregiudicati. Nell'ultimo fine settimana il Questore ha deciso di adottare il provvedimento della sospensione della licenza ai sensi dell’art. del 100 TULPS.

A seguito dell’ennesima aggressione avvenuta al suo interno sono scattati gli accertamenti che hanno permesso di mettere in fila una serie di episodi e comportamenti antisociali e antigiuridici avvenuti nel locale.

A gennaio di quest’anno, ad esempio, si era consumata all’interno del bar una grave aggressione ai danni di un cliente da parte di 3 soggetti, poi denunciati in stato di libertà dalla Squadra Mobile al termine di accurati accertamenti, inizialmente ostacolati dalla poca collaborazione dei dipendenti presenti; gli aggressori avrebbero fatto irruzione all’interno del bar e, anche con l’uso di un oggetto contundente di ferro, dopo un primo colpo alla testa, avrebbero colpito la vittima anche quando si trovava a terra, procurandogli fratture in varie parti del corpo che hanno comportato il ricovero in ospedale e una prognosi di 35 giorni.

Nello scorso luglio invece, nel corso di un controllo degli avventori il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha indagato un cliente per spaccio dopo che, alla vista degli agenti, era fuggito in bagno tentando di nascondere la droga in un mobile.

Infine a settembre, due volanti della Questura sono dovute intervenire per un'aggressione nella zona antistante al bar, dove sono posizionati tavoli e sedie, e hanno accertato che, poco prima, un avventore era stato preso a schiaffi da un gruppo di 5 soggetti poi fuggiti.

Inoltre in tre distinte occasioni, durante il controllo degli avventori, sono stati identificati vari pregiudicati, a testimonianza che il locale era ormai diventato ritrovo abituale di persone pericolose. Numerosi anche gli interventi da parte di Polizia e Carabinieri per schiamazzi e segnalazioni di litigi, anche in orario notturno, da parte dei residenti dell'area.

Sulla vetrina del locale si legge il cartello con scritto: "bar chiuso temporaneamente per colpa di qualche avventore"

Le foto Adriapress