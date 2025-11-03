  
dal 3 novembre

Si è insediato il nuovo questore. Primi incontri ufficiali per Ivo Morelli

In foto: Ivo Morelli @Manuel Migliorini
Ivo Morelli @Manuel Migliorini
di Redazione   
Lun 3 Nov 2025 13:12
Si è insediato nella mattinata di lunedì 3 novembre il nuovo Questore della Provincia di Rimini, il dottor Ivo Morelli. Alla presenza dei Dirigenti e dei Funzionari della Questura e delle Specialità, e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, officiata da Don Tarcisio, si è svolta, all’ingresso della Questura, la cerimonia di deposizione della Corona di Alloro presso la lapide e il cippo commemorativo del Sovrintendente Capo Antonio Mosca. Dopo un breve incontro di saluto con i Funzionari della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, il Questore si è recato dal Prefetto di Rimini per il primo incontro istituzionale. La mattinata si è conclusa con l’incontro delle Organizzazioni Sindacali del personale di Polizia e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Morelli ha iniziato la sua carriera nei ruoli della Polizia di stato nel 1991 dopo aver frequentato l’ Istituto Superiore di Polizia e come primo incarico è stato assegnato al Reparto Mobile di Milano. Dal 1993, la Questura di Milano è stata quella dove ha svolto svariati incarichi e diretto diversi Uffici, quali la Centrale Operativa, l’ Ufficio Tecnico Logistico e l’ Ufficio del Personale, e poi l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino al 2013. Inoltre, ha diretto i Commissariati di Milano Lambrate e Milano Sempione. Promosso Primo Dirigente, inizialmente ha mantenuto la direzione dell’ UPGSP, subito dopo ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ed il Commissariato Milano Centro. A marzo del 2029, dopo essere stato nominato Dirigente Superiore, è stato assegnato all'Ufficio Ispettivo del Ministero dell’ Interno, dove è rimasto fino alla fine di settembre dello stesso anno. E’ stato Questore della Valle d’ Aosta dall'ottobre.2019 al gennaio 2023 e questore di Piacenza dal gennaio 2023 a al 2 novembre 2025.

