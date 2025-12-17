  
Indietro
menu
menu

fino al prossimo bollettino

Pm10 al doppio del limite. A Rimini e Riccione scattano le misure antismog

In foto: Riccione
Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 17 Dic 2025 12:29 ~ ultimo agg. 13:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Negli ultimi due giorni il PM10 a Rimini è schizzato a livelli che non si registravano da tempo: 56 microgrammi per metro cubo lunedì, rispetto a un limite di 50, e addirittura 102 martedì. Inoltre il bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 17 dicembre (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo) ha evidenziato una previsione di superamento anche per i prossimi giorni del valore limite nel territorio provinciale. Entrano così in vigore le misure emergenziali da giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19/12/2025). Misure valide anche a Riccione. 
 
Cosa prevedono le misure emergenziali
-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;
-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;
-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).
Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.
Il prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 19 dicembre.
Altre notizie
Luigi Santi
Spa cittadina e fotovoltaico

Riccione. Bilancio, gli emendamenti di Azione: inserire promesse non mantenute
di Redazione
una preghiera dell'Appello all'Umano
sabato 20 dicembre

L'Appello all'umano in preghiera a Rimini con la Fiamma di Betlemme
di Redazione
Rendering di piazzetta del Faro
A Riccione

Permuta della discordia. Amministrazione attacca minoranza: logica intimidatoria
di Redazione
l'inaugurazione
Amici del Sottomarino Giallo

Esperienze al Cubo. A Viserba Monte un luogo dove il gioco è socializzazione
di Redazione
VIDEO
L'Under 19 Eccellenza Angels RBR
Basket Giovanile

Giovanili d’Eccellenza Angels RBR, l'U19 tra le prime ventiquattro in Italia
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO