Pm10 al doppio del limite. A Rimini e Riccione scattano le misure antismog

Negli ultimi due giorni il PM10 a Rimini è schizzato a livelli che non si registravano da tempo: 56 microgrammi per metro cubo lunedì, rispetto a un limite di 50, e addirittura 102 martedì. Inoltre il bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 17 dicembre (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo) ha evidenziato una previsione di superamento anche per i prossimi giorni del valore limite nel territorio provinciale. Entrano così in vigore le misure emergenziali da giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19/12/2025). Misure valide anche a Riccione.

Cosa prevedono le misure emergenziali

-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).

www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it . Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet:

Il prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 19 dicembre.