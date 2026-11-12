Plastica, abbiamo un problema. Emergenza finita oppure no?

"Plastica, abbiamo un problema". Questo il filo conduttore della nuova puntata di Fuori dall'Aula andata in onda su Icaro TV. Spunto di partenza la crisi della filiera della plastica differenziata: le province riminese e cesenate sono state definite, in un documento ufficiale della Conferenza delle Regioni, come “bacini saturi” "con avvio a recupero energetico diretto della plastica differenziata”. In sostanza, visto che il consorzio Corepla ha progressivamente ridotto la frequenza dei ritiri degli imballaggi, la plastica raccolta dai cittadini finisce nei termovalorizzatori. Tra il 20 giugno e il 20 settembre in quello di Raibano a Coriano sono state bruciate quasi 1.900 tonnellate di plastica differenziata mentre 1.433 tonnellate sono state conferite all’impianto di Forlì. In soli tre mesi quindi 3.300 tonnellate di plastica sono uscite dal circuito del riciclo per essere incenerite. Dalla Regione fanno sapere che le criticità permangono solo nei bacini riminese e del Montefeltro mentre sono ripresi con regolarità i ritiri degli imballaggi in plastica nel resto della Romagna. Quindi la situazione emergenziale sta rientrando oppure prosegue anche se limitatamente al riminese? Quali sono le conseguenze per l'ambiente e per i cittadini? Quali le possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine? Questi alcuni degli spunti affrontati nel corso della trasmissione. Ospiti il divulgatore scientifico ed ex europarlamentare Marco Affronte, il consigliere comunale del Pd Edoardo Carminucci, la delegata provinciale della Lipu Arianna Lanci e, in collegamento, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini.

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